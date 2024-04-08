İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam edecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, binlerce kişinin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devam edeceğini söyledi.

Halevi'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Hizbullah'la yaşanan çatışma ve İran'la aralarındaki gerginliğe değindiği açıklaması İsrail ordusu tarafından yayımlandı.

Halevi, İsrail ordusunun, "İran'a karşı yakın ve uzak yerlerde nasıl etkili hareket edeceğini ve İran'la hem saldırı hem de savunma açısından nasıl baş edeceğini bildiğini" öne sürdü.

Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini ve bunu durdurmaktan "çok uzakta" olduklarını belirten Halevi, ülkesinin Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin ise "Hizbullah'ın savaşa katılmasının bedelini giderek daha fazla ödediğini" savundu.