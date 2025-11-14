Habertürk
        Ağrı Haberleri

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:33
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İran'dan yurda giren iki tırda Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda 10 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

