Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre İran'dan yurda giren iki tırda Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.