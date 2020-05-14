AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Konyar'ın Covid-19 şüphesi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs (Covid19) şüphesi nedeniyle test yaparak dua istedi.

AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar'ın yakın arkadaşından korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs testi yaparak 14 gün kendini evinde izole kaldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Konyar, "Arkadaşlar merhaba, yakın çevremde korona testi pozitif çıkan bir arkadaşım nedeniyle,14 gün izole olmam önerildi, test yaptırdım henüz sonuç çıkmadı ancak tedbir amaçlı 14 gün aranızda olmayacağım, umarım test sonucum olumlu olur, dua edin lütfen" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.