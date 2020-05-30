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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar sağlık çalışanlarına ağaç dikme etkinliği düzenlendi

İHA

Fedakar sağlık çalışanlarına ağaç dikme etkinliği düzenlendi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral olması için ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından yeni tip korona virüs ile mücadelede mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan 131 sağlık personelinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacı ile devlet hastanesi bahçesine 131 adet fidan dikildi.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veli Aygül, "Hastanemizde ve ilçemizde bulun sağlık çalışanlarımız mesai gözetmeksizin korona virüs ile mücadele noktasında fedakarca çalışmaları devam ediyor. Eleşkirt Kaymakamımız Gülhani Ozan Sarı tarafından sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldüren güzel bir jest oldu. Personellerimizin moral ve motivasyonlarını en yüksek seviyeye de tutmaya çalışıyoruz. Şuan da hastane bahçesinde 131 personelimizin birer dikili ağacı oldu. Hem hastanemiz daha da güzel bir görünüme kavuştu. Hem de mesai arkadaşlarımızla güzel ve her anından keyif aldığımız gün geçirdik. İlçe kaymakamımıza bizleri mutlu eden bu çalışma için teşekkür ederiz" dedi.
Ağaç dikme etkinliğinde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yazıcı, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına her zaman desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Covid19 ile mücadele büyük bir gayret ile gece gündüz demeden ailesinden çocuklarından ayrı kalarak görev yapan sağlık çalışanlarına hep birlikte destek olmalıyız. Onların bu günlerde daha çok desteğe ve morale ihtiyacı var ve biz de yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz" dedi.
Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından Eleşkirt Devlet hastanesi bahçesinde yapılan ağaç dikme etkinliğine Hastane Başhekimi Dr. Veli Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yazıcı, Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Öztürk, Sağlık Sen İlçe Başkanı Yakup Akkoyun, ilçe tarım ve orman müdürlüğü mühendisleri ve hastane çalışanları katıldı.

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