Ahlat ve Malazgirt şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - BİTLİS

AA

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için birbirinden renkli etkinliklerin planlaması yapılıyor.Bu kapsamda oluşturulan 35 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuluyor.Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt ilçesinde de zafer kutlamalarının görkemli şekilde gerçekleştirilmesi için ilçedeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki hazırlıklar devam ediyor.Danişmentgazi Mahallesi'ndeki parkta giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı.Tamamlanmak üzere olan 3. etap çalışmaları kapsamında 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürüyüş yolu, etnospor sahaları, otağlar ve hipodrom ile çocuk oyun alanı inşa ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamaları yıllardır ilçenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunuyor, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlıyor.Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, Okçular Vakfıyla kutlamaların yapılacağı alanda başlattıkları hazırlık çalışmalarını 26 Ağustos'a yetiştireceklerini söyledi.Obayı kurmaya başladıklarını, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirten Çoban, şöyle konuştu:"Bu yıl bizim için festivalden daha manidar olan, Cumhurbaşkanımızın, Ahlat'taki Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni 25 Ağustos'ta açacağını açıklamasıdır. Hükümetimizi, devletimizi, kuvvet komutanlarımızı, kısacası Cumhurbaşkanımızın misafirlerini ağırlamayı hedefleyen bir çalışma yürütüyoruz. Ahlat ve Malazgirt ilçelerinde Sultan Alparslan'ın, İstanbul'da da Sultan Fatih'in emanetine sahip çıkıldı. Aziz milletimizin tarihi olaylar yaşadığını görüyoruz."Marka şehir Ahlat'ın Sakin Şehirler Ağı (Cittaslow) üyesi de olduğunu anımsatan Çoban, ilçenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde bulunmasının büyük bir şans olduğunu vurguladı.Erdoğan'ın her yıl Ahlat'tan verdiği mesajlarla, tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkılması davetinin karşılık bulduğunu anlatan Çoban, şunları kaydetti:"Pandemi süreci öncesinde günlük misafir ve ziyaretçi sayımız 2 binin üzerine çıktı. Bu ilçemiz için çok sağlıklı bir gelişme. Altyapı ile ilgili ciddi açıklarımız var ve bunu kapatmak üzere gayret ediyoruz. Allah nasip ederse 220 yataklı bir gençlik merkezini de açıyoruz. Otellerimizi yeniden tanzim ediyoruz. Öğretmenevimizi kente kazandırdık. Ahlat bu konuda çok rahatladı. Cumhurbaşkanımız 2 butik otel için mesaj verdi. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde böyle bir merkezin inşası zannediyorum ki yeni nüfus hareketlerinin doğmasına da vesile olacaktır. Çıtamızı çok yüksek tutarak hazırlığımızı ona göre yapmalıyız. Ahlat, saklı cennetimiz ve açık hava müzemiz. Herkesi, Cumhurbaşkanımızın çağrısını hatırlatarak Ahlat'ta davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ecdat mirası Ahlat'a sahip çıktığı için şükranlarımızı arz ediyoruz."- "2021'i Malazgirt yılı yapmayı düşünüyoruz"Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise 2021'i zaferin 950. yıl dönümüne denk geldiği için "Malazgirt Yılı" yapmayı hedeflediklerini belirtti.Planladıkları etkinliklerin büyük bölümünü gelecek yıl organize edeceklerini, milli parka yeni bölümler inşa edeceklerini belirten Altın, şöyle konuştu:"26 Ağustos'tan sonra hipodrom çalışmalarımız var. 16 obamız ve bir büyük otağımız var. Milli parktaki 3. etap çalışmaların sonuna geldik. Hipodrom, otağlar, ok atma alanları ile esnafın faydalanabileceği iş yerlerini yaparak kalıcı hale getireceğiz. Milli parkımız hem yerel hem de yabancı turistlerin ilçemize gelmesini sağlayacak, Malazgirt'e değil yanı başımızdaki Bitlis, Muş, Van, Ağrı'ya da ışık saçacak. Cumhurbaşkanımız, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta konaklayacak ve bir gün sonra Malazgirt'e gelecek. Bu hem bizim hem de Ahlat için nimettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelerek konaklaması bölge için değerlidir."Malazgirt kutlaması etkinliklerinin bölgeye büyük katkı sunduğunu vurgulayan Altın, "1071 Malazgirt Zaferi'nde atalarımızın hangi zorluklarla bu toprakları aldığını biliyoruz. Burası sadece Selçuklulara değil, aslında İslam'a açılan kapıdır. Malazgirt kutsal bir yerdir. Malazgirt Savaşı, Hendek ve Bedir savaşlarıdır. Sıradan bir savaş değil. Bunu çocuklarımıza ve yeni nesillere aktarmamız lazım." dedi.