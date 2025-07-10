"AI in Finance Awards 2025 - Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025” kapsamında dört büyük ödül

Akbank, finans dünyasının saygın yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “AI in Finance Awards 2025 - Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025” kapsamında dört büyük ödüle layık görüldü.

Yapay Zeka çözümleriyle “Yapay Zekada Türkiye’nin ve Batı Avrupa’nın En İyi Bankası”, “Akbank LLM” ile “Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye’nin ve Batı Avrupa’nın En İyi Bankası” ödüllerini kazanarak uluslararası bir başarıya imza attı.

“SORUMLU YAPAY ZEKA MANİFESTOMUZ IŞIĞINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Başarılarımızın temelinde, 2017’den bu yana sürdürdüğümüz kararlı ve vizyoner yapay zeka çalışmalarımız yer alıyor. Her adımımızda yapay zeka destekli bankacılığın Türkiye’deki en güvenilir adresi olma hedefimizle ilerledik. Çalışmalarımızın Global Finance gibi saygın bir uluslararası yayın tarafından dört ayrı ödülle taçlandırılmasının yapay zekadaki gücümüzü ve güvenirliğimizi vurguladığına ve ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösterdiğine inanıyoruz. Sorumlu Yapay Zekâ Manifestomuzda duyurduğumuz gibi; toplumsal fayda & sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliğinde oluşan ilkelerimiz ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.