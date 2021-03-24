Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı "Çocuk Politikaları Serisi" yayımlanmaya başladı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuklarımıza dair en önemli ödevimiz, onların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır"

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı
AA

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı "Çocuk Politikaları Serisi"nin ilk kitapçığında, çocuk ihmali ve istismarına yönelik kurumsal yaklaşım ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk alanında sunulan hizmetlerin ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaşılması için yeni bir yayın serisi hayata geçirildi.

"Çocuk Politikaları Serisi" adıyla yayımlanan çalışmanın ilk kitapçığında, Bakanlığın, çocuk ihmali ve istismarına yönelik kurumsal yaklaşımı değerlendirildi.

Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadeleye ilişkin politika ve tedbirlerin anlatıldığı kitapçıkta, "Türkiye'de Çocuk Koruma Hizmetlerine Tarihsel Bakış", "Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir?", "Bakanlığın Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Koruma, Bakım, Önleme ve Rehabilitasyon Hizmetleri İle İlgili Kurumsal Yaklaşımı", "Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bakanlığın Hizmetleri", "Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Özel Uygulamaları" başlıkları yer aldı.

Kitapçıkta, 11'inci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, Bakanlığın çocuk ihmal ve istismarı ile mücadeleye ilişkin aldığı tedbirler ve politikalar sıralandı.

Doğum öncesinden başlamak üzere, anne baba eğitimlerinin artırılmasının gerektiği belirtilen kitapçıkta, şunlar kaydedildi:

"Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecek.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri 81 ilde yaygınlaştırılacak. Yerelde çocuk işçiliği ile mücadele alanında çalışan ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri daha etkin hale getirilecek.

Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve bakım hizmetleri ihtisaslaştırılmaya devam edilecek, alanda çalışan personelin niteliği ve niceliği artırılacak. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak."

- "Çocukların dijital risklerden korunması çalışmaları artırılacak"

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilmesi ve çocukların yaşam becerilerinin güçlendirilmesi politikasının da yer aldığı kitapçıkta, yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Çocukların sağlıklı gelişimlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılacak. Okullarda ve sosyal hizmet merkezlerinde sağlık, beslenme, hukuk ve sosyal medya okuryazarlığı becerilerini güçlendirecek program ve faaliyetler yürütülecek.

Çocukların, sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek, oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik tedbirler alınacak.

Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) yaygınlaştırılacak.

Suç mağduru ve suça sürüklenmiş çocuklara yönelik etkin bir rehabilitasyon programı uygulanacak."

Kitapçığın sonuç bölümünde, çocuk koruma alanında kamuoyu farkındalığı oluşturularak, çocuğa yönelik herhangi bir ihmal ya da istismar olmadan çocuğun kendisi, ailesi ve çevresinden kaynaklı sorun ya da ihtiyaçlarının tespit edilmesinin önemine de işaret edildi.

Ayrıca bu ihtiyaçların ya da sorunların, kurumlar arası iş birliğiyle giderilmesi, risk haritaları ile erken müdahale sistemlerinin oluşturulması, ailelere yönelik bilgilendirici ve çözüm üretici eğitimlerin düzenlenmesi, çocuklara yönelik psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi gibi politikaların oluşturulduğu anlatıldı.

Çocuk Politikaları Serisi'nin ilk kitapçığının, mesleki, akademik ve gönüllü faaliyetlere katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

- "Çocukları koruma ödevi bizlere, Anayasamızda açıkça verilmiştir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çocuklarımıza dair en önemli ödevimiz, onların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Doğaları gereği kendilerini koruyamayacak durumda olan tüm çocuklarımız için bu ödev, bizlere, Anayasamızda açıkça verilmiştir. Ülkemizin sağlıklı nesillerle sağlıklı bir gelecek inşa edebilmesi hedefiyle bu vazifeyi gönül vererek üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukların ihmal, istismar ve tüm risklerden korunabilmesinin önemine işaret eden Selçuk, çocuk koruma sisteminin, sadece kamu kurumlarını değil, toplumun tüm aktörlerini, sivil toplum kuruluşlarını, tek tek bireyleri ve bütün bir toplumu kapsayan, hepsinin işbirliği halinde çalışmasını, birbirine kenetlenmesini zorunlu kılan bir alan olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, bu kapsamda çocukların, ailelerin ve toplumun farkındalığını arttırmaya yönelik ilgili kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME