Eşleri çalışmayan devlet memurlarına verilen aile yardımı ücretleri 2019 Temmuz ayıyla beraber yüzde 6.02 oranında arttı. Ancak aile yardımı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Peki aile yardımı almak için şartlar neler? Aile yardımı ne kadar oldu temmuz 2019! İşte eş ve çocuk yardım miktarları!

AİLE YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Aile yardımı için aranan ilk şart memurun evli olması, ikinci şartsa eşinin sigortalı olarak bir kurumda çalışmamasıdır. Ayrıca çocuk varsa aile yardımı da artar. Çocuğun yaşı ve kaç çocuk olduğu da aile yardım ücretini etkiler. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 201. Maddesinde “Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.” denilmektedir.

AİLE YARDIMI SORGULAMA

Vatandaşlar aile yardımlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devletten sorgulayabilirler. AİLE YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

AİLE YARDIMI NE KADAR TEMMUZ 2019

Temmuz ayı ile beraber memurların aldığı aile yardımı da zamlandı 2018 Ocak ayında çalışmayan eş için verilen 231,64 TL temmuz ayı ile beraber 251,68 liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 219,17 TL idi. Ayrıca çocuğun yaşına ve sayısına göre verilen aile yardımı gelirlerinde de artış oldu. Aşağıdaki listeden zamlı aile yardımı miktarları görebilirsiniz.