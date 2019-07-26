Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Aile yardımı ne kadar temmuz 2019! Aile yardımı alma şartları neler? İşte eş ve çocuk yardım miktarları!

Her sene devlet tarafından devlet memurlarının eşlerinin çalışmıyor olması durumunda aile yardımı veriliyor. Aile yardımı ücreti, 2019 yılının ikinci yarısında yüzde 6,02 oranında artırıldı. Ancak aile yardımı almanın bazı şartları bulunmaktadır. Peki aile yardımı ne kadar oldu temmuz 2019! Aile yardımı alma şartları neler? İşte eş ve çocuk yardım miktarları!

Aile yardımı ne kadar temmuz 2019!

Eşleri çalışmayan devlet memurlarına verilen aile yardımı ücretleri 2019 Temmuz ayıyla beraber yüzde 6.02 oranında arttı. Ancak aile yardımı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Peki aile yardımı almak için şartlar neler? Aile yardımı ne kadar oldu temmuz 2019! İşte eş ve çocuk yardım miktarları!

AİLE YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Aile yardımı için aranan ilk şart memurun evli olması, ikinci şartsa eşinin sigortalı olarak bir kurumda çalışmamasıdır. Ayrıca çocuk varsa aile yardımı da artar. Çocuğun yaşı ve kaç çocuk olduğu da aile yardım ücretini etkiler. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 201. Maddesinde “Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.” denilmektedir.

AİLE YARDIMI SORGULAMA

Vatandaşlar aile yardımlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devletten sorgulayabilirler. AİLE YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

AİLE YARDIMI NE KADAR TEMMUZ 2019

Temmuz ayı ile beraber memurların aldığı aile yardımı da zamlandı 2018 Ocak ayında çalışmayan eş için verilen 231,64 TL temmuz ayı ile beraber 251,68 liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 219,17 TL idi. Ayrıca çocuğun yaşına ve sayısına göre verilen aile yardımı gelirlerinde de artış oldu. Aşağıdaki listeden zamlı aile yardımı miktarları görebilirsiniz.

  • Çalışmayan eş: 251,68
  • 0-06 yaş çocuk için: 58,98
  • 6 yaş üstü çocuk için: 29,49
  • 2 çocuklu memur için: 369,63
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emeklilik için gerekli şartlar nelerdir? Nasıl emekli olunur? Sigortalılık Süresi - Prim Ödeme Gün Sayısı
MERAK EDİLENLERİşte emekli olma şartları
Tarım sigortası ile emeklilik nedir? Emeklilik şartları 2019, Tarım sigortası primi ne kadar 2019
MERAK EDİLENLERTarım sigortası ne kadar 2019
Emeklilik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? Emeklilik borçlanması hesaplama 2019
MERAK EDİLENLEREmeklilik borçlanması hesaplama 2019
Fındık fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 2019 güncel kabuklu fındık fiyatı
MERAK EDİLENLERCumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı
VakıfBank konut kredisi faiz oranı - 2019 Temmuz ayı VakıfBank faiz oranları
MERAK EDİLENLERVakıfBank konut kredisi faiz oranı
Halk Bank konut kredisi faiz oranı - 2019 Temmuz ayı Halk Bank faiz oranları
MERAK EDİLENLERHalk Bank konut kredisi faiz oranı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? 2019 Temmuz ayı Ziraat Bankası faiz oranları
MERAK EDİLENLERZiraat Bankası konut kredisi faiz oranı
Kira yardımı nasıl alınır? 2019 Kira yardımı ne kadar? Kira yardımı sorgulama 2019
MERAK EDİLENLERKira yardımı sorgulama 2019
Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır? Evlenme ödeneği ne kadar 2019
MERAK EDİLENLERÇeyiz parası başvurusu nasıl yapılır?
MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? MTV 2019 son ödeme tarihi yaklaşıyor!
MERAK EDİLENLERDikkat! MTV 2019 son ödeme tarihi yaklaşıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X