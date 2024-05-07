Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi belgesi 15 Mayıs'ta açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırlandığını açıkladı.

Kabine sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının 15 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

ilk defa hazırlanan vizyon belgesi ve eylem planı; 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyetten oluşacak. Evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik strateji, hedef ve faaliyetler de yer alacak.

Türkiye için ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarının BM tarafından "Uluslararası Aile Günü" ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024’ün BM Uluslararası Aile Yılının 30’uncu yıl dönümü olduğunu aktardı. REKLAM AİLE KURUMUNUN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ Göktaş şunları söyledi: "Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli."

“VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI 5 STRATEJİK HEDEF, 15 AMAÇ VE 100 FAALİYETİ KAPSIYOR” Bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor.”