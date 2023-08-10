Ajda Pekkan: Karma bir ruhum Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" açıklamasında bulundu

BKM organizasyonuyla Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, Ajda Pekkan konseriyle devam etti. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.

"KARMA BİR RUHUM" Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" şeklinde konuştu. REKLAM

KARDEŞİYLE DÜET YAPTI Şehrazat'ın şarkılarından oluşacak 'Saygı' albümünün çıkış parçası 'Aşklayalım'ı seslendiren Pekkan, kendisini dinlemeye gelen Şehrazat'a teşekkür etti. Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkısını seslendirdi. 'Çok üzgünüm' Ajda Pekkan'dan mayolu poz