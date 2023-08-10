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        Haberler Müzik Ajda Pekkan: Karma bir ruhum - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan: Karma bir ruhum

        Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" açıklamasında bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 10:14
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        "Karma bir ruhum"
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        BKM organizasyonuyla Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, Ajda Pekkan konseriyle devam etti. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.

        "KARMA BİR RUHUM"

        Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" şeklinde konuştu.

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        KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

        Şehrazat'ın şarkılarından oluşacak 'Saygı' albümünün çıkış parçası 'Aşklayalım'ı seslendiren Pekkan, kendisini dinlemeye gelen Şehrazat'a teşekkür etti. Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkısını seslendirdi.

        'Çok üzgünüm'
        'Çok üzgünüm'
        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
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        #Ajda Pekkan
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