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        Ajda Pekkan'ın tekne keyfi

        Ajda Pekkan, Bodrum'da denize açıldı. Pekkan, beyaz mayosuyla tekne keyfi yaptı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 09:24
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        Ajda Pekkan, Bodrum'da tekne turuna çıktı. Beyaz mayosuyla güvertede verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp kendi şarkısına referans vererek “Bi tık tatil öyleyse" notunu düştü.

        77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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        KALÇA KEMİĞİ KIRILMIŞTI

        Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl kasım ayında sevenlerini korkutmuştu. Pekkan'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınmıştı.

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        Zor günleri atlatan Ajda Pekkan, ocak ayında sahnelere geri dönmüştü.

        #Ajda Pekkan
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