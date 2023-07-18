Ajda Pekkan'ın tekne keyfi
Ajda Pekkan, Bodrum'da denize açıldı. Pekkan, beyaz mayosuyla tekne keyfi yaptı
Ajda Pekkan, Bodrum'da tekne turuna çıktı. Beyaz mayosuyla güvertede verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp kendi şarkısına referans vererek “Bi tık tatil öyleyse" notunu düştü.
77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
KALÇA KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl kasım ayında sevenlerini korkutmuştu. Pekkan'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınmıştı.
Zor günleri atlatan Ajda Pekkan, ocak ayında sahnelere geri dönmüştü.