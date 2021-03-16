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Ajdar yeni şarkısını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olmak için 1 milyon euro talep ettiği haberleriyle gündeme gelen Ajdar, yeni şarkısından bir bölümü Instagram hesabından paylaştı

Ajdar yeni şarkısını paylaştı - Magazin haberleri
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2003 yılındaki ilk "Popstar Türkiye" yarışmasında boy gösteren ve "Çikita Muz" şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Ajdar, yeni şarkısından bir bölümü Instagram'dan yayınladı. Ajdar, bu gönderisi ile sosyal medyada adından söz ettirdi.

"AJDAR 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Ajdar'ı programına konuk etmek için aradıklarını duyurmuştu.

Çağlayan, Ajdar'ın programa konuk olmak için istediği ücreti de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Çağlayan, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" demişti.

Çağlayan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte Armağan Çağlayan'ın gönderisine yapılan yorumlardan birkaçı:

- "Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?"

- "Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı"

- "Az istemiş, koskoca Ajdar bu."

KIZI İÇİN YARDIM İSTEYEN ANNENİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta canlı yayın açan Ajdar, yayına aldığı annenin engelli kızı için manevi yardım istemesini sert bir dille geri çevirmişti.

Ajdar'ın anneye "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım, biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da, kızına da. Devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" demesi tepki çekmişti.

Şarkıcı, üslubu ve tavrıyla izleyicileri kızdırmıştı.

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