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Ajdar kızı için yardım isteyen annenin isteğini geri çevirdi

Ajdar TikTok’ta canlı yayına aldığı annenin engelli kızı için 'manevi desteğinize ihtiyacım var' çağrısını geri çevirdi.

Ajdar kızı için yardım isteyen annenin isteğini geri çevirdi

TikTok'ta canlı yayın açan Ajdar, yayına aldığı annenin engelli kızı için manevi yardım istemesini sert bir dille geri çevirdi. Ajdar'ın anneye "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım. Sen git devlete başvur" demesi tepki çekti.

Çikita Muz şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran şarkıcı Ajdar, TikTok'tan canlı yayın açtı. Yayına bir kadını konuk alan Ajdar, üslubu ve tavrıyla izleyicileri kızdırdı.

"BEN STARIM, YARDIM İÇİN DEVLETE BAŞVURUN"

Yayına bağlanan genç kadının engelli kızı için manevi desteğini istediği Ajdar, "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" dedi.

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