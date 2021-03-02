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Armağan Çağlayan: Ajdar 1 milyon euro istedi!

Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan programına konuk etmek için aradığı Ajdar'ın kendisinden 1 milyon euro talep ettiğini söyledi. Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" ifadelerini kullandı

Armağan Çağlayan: Ajdar 1 milyon euro istedi! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 2003 yılındaki ilk "Popstar Türkiye" yarışmasında boy gösteren ve "Çikita Muz" şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Ajdar'ı programına konuk etmek için aradıklarını duyurdu.

"AJDAR 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Çağlayan, Ajdar'ın programa konuk olmak için istediği ücreti de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Çağlayan, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" dedi.

Çağlayan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Armağan Çağlayan'ın gönderisine yapılan yorumlardan birkaçı:

- "Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?"

- "Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı"

- "Az istemiş, koskoca Ajdar bu."

KIZI İÇİN YARDIM İSTEYEN ANNENİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta canlı yayın açan Ajdar, yayına aldığı annenin engelli kızı için manevi yardım istemesini sert bir dille geri çevirmişti.

Ajdar'ın anneye "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım, biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da, kızına da. Devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" demesi tepki çekmişti.

Şarkıcı, üslubu ve tavrıyla izleyicileri kızdırmıştı.

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