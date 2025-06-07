AJet'ten Türkiye ile İskandinavya arasında yeni köprü

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının sonuç vermesiyle birlikte, İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İsveç hükümetinin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik aldığı tedbirler ile birlikte siyasi normalleşme ve iş birliği arttı.

AJet'in İstanbul-Stokholm hattı da bu yeni iklimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu hat, uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyen gurbetçiler için bir dönüş yolu olacak.

TURİZM ROTASI

NATO üyeliğiyle jeopolitik önemi artan İsveç, tarihi yapıları, eşsiz doğası ve "beyaz geceleri" ile turizm açısından da ilgi çekici bir rota. Stokholm, doğa ve kültürün iç içe geçtiği, güvenli, modern ve erişilebilir bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni hatla turizm için de yeni bir rota açılmış olacak.

AJet, İstanbul'dan Stokholm'e haftanın her günü karşılıklı seferler düzenleyerek yoğun trafiği karşılamayı hedefliyor. Avrupa'dan gelen yolcular, İstanbul üzerinden transit uçuşlarla Suriye, Irak, İran, Azerbaycan gibi bölge ülkelerine kesintisiz şekilde ulaşabilecek.