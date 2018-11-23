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Ak Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay mı? Uğur İbrahim Altay kimdir?

Ak Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak sorusu merak ediliyor. Şu anki Konya Büyükşehir Belediye başkanı Uğur İbrahim Altay. Yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay olacağı yönünde iddialar var. Peki Uğur İbrahim Altay kimdir?

23.11.2018 - 15:48 | Güncelleme:

Ak Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken Konyalılar, Ak Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağını merak ediyorlar. İddialara göre Uğur İbrahim Altay ismine kesin gözüyle bakılıyor. Peki Uğur İbrahim Altay kimdir?

Uğur İbrahim Altay Kimdir?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak bir çok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

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