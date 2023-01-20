AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e sert tepki

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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitterden şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir.

"EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.