Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Teyit "AK Parti’de bylock" iddiasına yalanlama

        "AK Parti’de bylock" iddiasına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 'AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "AK Parti'de bylock" iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir” ifadelerini kullandı.

        Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM, “Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?