AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 28 Şubat sürecinde, ülkesine hizmet etmek isteyen, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını kaydetti.

AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi
AA

Uygur, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde vesayet odaklarının, suni bir gündem oluşturup, Türkiye'nin üzerine kara bir bulut gibi çökerek, millete toplumsal, siyasi ve ekonomik buhran yaşattığını belirtti.

Özellikle başörtülü öğrencilerin ağır baskı altına alındığını ifade eden Uygur, 28 Şubat'ta derslerine girmek isteyen başörtülü öğrencilerin, adeta terörist muamelesi gördüğünü, binlercesinin gözaltına alındığını anlattı. Uygur, o dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu, başörtülü olduğu gerekçesiyle değil derslere, okulun bahçesinden dahi giremediğini ifade etti.

Avukatlık stajını yaparken de aynı gerekçeyle, kamusal alan olduğu iddiasıyla adliyenin kapısında dahi içeri alınmak istenmediğini, yıllarca duruşmalara giremediğini dile getiren Uygur, "28 Şubat sürecinde, ülkesine hizmet etmek isteyen, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldı." dedi.

Uygur, söz konusu dönemde, başörtülü, muhafazakar kimliğe sahip olmanın, tasfiye edilmenin bir nedeni olarak görüldüğünü dile getirdi.

Belgin Uygur, "Demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odakları, mütemadiyen milli iradeyi baskı altına almaya çalıştı. Ancak '28 Şubat bin yıl sürecek' diyen vesayet odakları, 28 Şubat darbe girişiminden 4 yıl sonra AK Parti ile tasfiye edildi. Artık bu ülkede milletin iradesine karşı antidemokratik yöntemlerle operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 81 milyonu bulacaktır." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te Ağırladı
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te ...
Son dakika: İçişleri'nden 'kontrollü normalleşme' yanıtları - Haberler
GÜNDEMİçişleri'nden 'kontrollü normalleşme' yanıtları
AK Partili Özkan: 2023'te HDPyi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz
GÜNDEM"HDP sandığa gömülüp tabela partisi olacak"
AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan baba ile oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü
GÜNDEMBaba ile oğlu korona kurbanı
60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? - 60 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı
GÜNDEMMüslüm Baba'ya videolu anma
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı ne zaman?
SON DAKİKA Çocuk katili bir de sapık çıktı! 15 yıl... - Haberler
GÜNDEMAlperen'in katiline kızını istismardan ceza!
Son dakika: Mubariz Gurbanoğlu için tahliye talebi - Haberler
GÜNDEMMubariz Gurbanoğlu için tahliye talebi