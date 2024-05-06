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        Haberler Sağlık Akademisyenlerin kanserli hücrelerin etkinliğini azaltan molekül çalışması patent aldı

        Akademisyenlerin kanserli hücrelerin etkinliğini azaltan molekül çalışması patent aldı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve İstanbul Medipol Üniversitesi akademisyenlerinin, meme ve prostat kanserlerinin etkilerinin azaltılmasına ilişkin hazırladığı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:42
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        Kanserli hücrelerin etkinliğini azaltan molekül çalışması patent aldı
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        Özgün moleküller üzerine çalışma yapan Zonguldak BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in, sentetik olarak ürettiği "Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller"in kanserli hücreler üzerindeki etkisi, Prof. Dr. Mustafa Güzel ve doktora öğrencisi Betül Yaşin tarafından araştırıldı.

        Yapılan testler sonucunda, bu moleküllerin tirozin kinaz inhibitörü (kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalmasına engelleyici) olarak kullanılabileceği belirlendi.

        Yaklaşık 3 yıl süren "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı ortak çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı.

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        "İLAÇ OLARAK DA GÖRÜRSEK HEPİMİZ İÇİN DAHA MUTLULUK VERİCİ SONUÇ OLACAKTIR"

        Prof. Dr. Zuhal Gerçek, gazetecilere, anti kanser ilaçlar üzerine yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        Yeni sentezledikleri maddelerin tirozin kinaz enzim inhibisyonunu kanıtlayarak sonuçlandırdıklarını anlatan Gerçek, proje kapsamında üniversite laboratuvarlarında pek çok yeni ürün sentezlediklerini belirtti.

        Gerçek, sentezlenen ürünlerin anti kanser aktivitelerinin Güzel ve Yaşin tarafından çalışıldığını aktararak, "Pek çok kanserli hücre hakkında moleküllerin aktivitesi çalışıldı. Özellikle yumuşak doku kanserlerinde çok etkili olduğu bulundu. Bunun üzerine başvurumuzu gerçekleştirdik ve patentimizi de aldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

        Birçok ortak çalışmayla bu buluşları devam ettirmek istediklerini dile getiren Gerçek, şunları kaydetti: "Şu anda dünyanın en çok zarar gördüğü kanserin tedavisine bir ışık da biz yakmış oluruz. Özellikle meme ve prostat kanserinde çok etkili olduğunu kanıtladık. Sentezlediğimiz 8-9 molekül vardı. Türevlerinin aktivitesi de çalışılacak tabii ki. Proje burada bitmedi aslında, bu bir başlangıçtı. Türevlerine de çalışacağız."

        Gerçek, projeyi yaklaşık 3 yıl boyunca çalıştıklarına değinerek, "Sonuçlarını daha yeni alıyoruz. İnşallah ilaç olarak da görürsek hepimiz için daha mutluluk verici sonuç olacaktır" dedi.

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