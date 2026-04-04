        Zam sonrası akaryakıt fiyatları: 4 Nisan 2026 benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

        Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri test eden petrol fiyatları sonrası Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış kaçınılmaz oldu. 3 Nisan itibarıyla akaryakıta gelen zamlar pompaya yansırken, sürücüler güncel fiyatları ve indirim ihtimalini araştırıyor. Motorin ve LPG'ye peş peşe gelen fiyat artışlarının ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. İşte zam sonrası güncel benzin, motorin, LPG, akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 04.04.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Küresel petrol piyasasında yükseliş sürerken, akaryakıt fiyatları da zam dalgasından etkileniyor. Brent petrolün yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte 3 Nisan’da akaryakıt fiyatları gündeme geldi. Önce motorin ardından LPG fiyatlarında artış yaşanırken, benzin fiyatlarıyla ilgili beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını ve olası indirim gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim gelecek mi? Zamlı akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

        LPG'YE ZAM MI GELDİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Nisan 2026 gece yarısından itibaren LPG'ye 4 lira 27 kuruş zam yapıldı.

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Motorine 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 52 kuruş zam geldi.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.60 TL/LT

        Motorin: 77.47 TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.45 TL/LT

        Motorin: 77.32 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.85 TL/LT

        Motorin: 78.87 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.57 TL/LT

        Motorin: 78.60 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
