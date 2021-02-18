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HaberlerEnerjiAkaryakıtAkaryakkta yeni artışlar kapıda - haberler
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ABD'deki soğuklar, Türkiye'de vergiyi etkileyecek

Petrol fiyatları artıyor. Brent 65 doları aştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 62 dolara yaklaştı. ABD'de, petrol üretiminin ülkedeki dondurucu soğuklar nedeniyle aksamasının fiyatı artırdığı belirtiliyor. ABD’deki dondurucu soğuklar, Türkiye’de vergi sistemine etkide bulunacak. Küresel düzeyde benzin ve motorinin ton fiyatı da yükseliyor. Bu gelişmeler, akaryakıtta özellikle benzinde (15-20 kuruş düzeyinde) yeni bir zammı gündeme getirdi. Devlet, “eşel mobil” gereğince benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, bir süreden bu yana ÖTV’den karşılıyor. Benzinde 38, motorinde 41, otogazda 70 kuruş devletin ÖTV’den alacağı bulunuyor. Yeni zamlarla birlikte devletin ÖTV desteği büyüyecek. Gerek benzinde gerekse de motorinde 50 kuruşu aşacak.

Akaryakkta yeni artışlar kapıda - haberler
Akaryakıtta yeni artışlar kapıda
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Akaryakıtta, 2018 yılı Ağustos ayından bu yana önemli bir fiyatla politikası uygulanıyor. Hükümet, TÜPRAŞ çıkışlı (dağıtıcı ve bayi payları hariç, TÜPRAŞ payı ve vergiler dahil) motorinin litre fiyatının 5 TL 60 kuruşu, benzinin 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin vermiyor. Zam ihtiyacı, bu sınırları aşarsa, “eşel mobil” devreye giriyor. Söz konusu ihtiyaç, ÖTV’den karşılanıyor.

ŞU ANDA KAÇ KURUŞ?

Devlet, bu kapsamda son birkaç aydan bu yana “eşel mobil” sistemini işletiyor ve zamlar pompa satış fiyatına yansıtılmıyor. Halen, benzinde 38, motorinde 41 ve otogazda 70 kuruş devletin ÖTV desteği bulunuyor.

ABD ETKİSİ

ABD'de, petrol üretimi ülkedeki dondurucu soğuklar nedeniyle azaldı. Üretimin düşmesinin, petrol fiyatlarını artırdığı değerlendiriliyor. Küresel düzeyde benzin ve motorinin ton fiyatı da yükseliyor. Bu nedenle akaryakıtta özellikle benzinde (15-20 kuruş düzeyinde) yeni bir zam bekleniyor.

POMPA SATIŞ FİYATINA YANSIR MI?

Devletin, “eşel mobil” sistemini işletmesi ve zammın ÖTV’den karşılanması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. Bu durumda, devletin ÖTV desteği büyüyecek. Benzinde 50 kuruşu aşacak.

Sektör kaynakları, motorinle ilgili olarak, “Petrol ve küresel düzeyde akaryakıtta günlük fiyat hareketleri son derece önemli. Bu, iç piyasaya doğrudan yansıyor. Şu anda veriler, gelecek hafta için motorinde yukarı yönlü bir hareketin olabileceğini gösteriyor. Elbette, net bir rakam söylemek için önümüzdeki birkaç günün kesin verilerinin ortaya çıkması gerekiyor” dedi.

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