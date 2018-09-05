Vatandaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezleridir.
AKBİL YENİLEME MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2018
Karaköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)
Topkapı Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı - Fatih
Bahçelievler Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu
Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)
Kadıköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: Kadıköy Rıhtım - Minibüs Durakları Arkası
Pendik Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL
Üsküdar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü
Gayrettepe Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu
Bağcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.
Emnönü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü
Beşiktaş Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beşktaş İETT Merkez Peronlar
Ümraniye Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri
Avcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu
Beylikdüzü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı
Yenibosna Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası
Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu
Bostancı Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu
Ünalan Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu
Kartal Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Kartal Metro İstasyonu
Taksim Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı
Zeytinburnu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Zeytnburnu Metro Çıkışı
Sultanbeyli Başvuru Merkezi GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)