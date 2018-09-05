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Akbil yenileme merkezleri açılış, kapanış saatleri - 2018 Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

Akbil yenileme merkezleri açılış/kapanış saatleri hakkında en detaylı bilgiler yazımızdan ulaşabilirsiniz. Akbil yenileme merkezleri 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...

05.09.2018 - 01:35 | Güncelleme:

Vatandaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezleridir.

AKBİL YENİLEME MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Karaköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

Topkapı Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı - Fatih

Bahçelievler Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)

Kadıköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: Kadıköy Rıhtım - Minibüs Durakları Arkası

Pendik Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL

Üsküdar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

Gayrettepe Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

Bağcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

Emnönü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

Beşiktaş Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beşktaş İETT Merkez Peronlar

Ümraniye Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

Avcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

Beylikdüzü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

Yenibosna Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

Bostancı Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu

Ünalan Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu

Kartal Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Kartal Metro İstasyonu

Taksim Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

Zeytinburnu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Zeytnburnu Metro Çıkışı

Sultanbeyli Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)

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