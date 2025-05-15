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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akçansa'ya sosyal sorumluluk alanında 4 ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Akçansa'ya sosyal sorumluluk alanında 4 ödül

        Akçansa, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla iki platformdan toplam dört ödül birden kazandığını duyurdu. Şirket, Bricks4Kidz Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği STEM Atölyesi projesiyle, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri Toplumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Akçansa aynı zamanda Türkiye İMSAD 'Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör 2024' kapsamında çevre, ekonomi ve sosyal alan kategorilerinin tümünde ödül kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:42
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        Akçansa'ya sosyal sorumluluk alanında 4 ödül
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        Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, Gönüllü Yolculuğum projesi kapsamında 2023 yılından bu yana Bricks4Kidz Türkiye iş birliğiyle sürdürdüğü ve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine robotik kodlama alanında eğitim verdiği Stem atölyesi çalışmasıyla Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’ndeki toplumsal sosyal sorumluluk kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

        Akçansa ayrıca iyi sürdürülebilirlik uygulamalarının değerlendirildiği Türkiye İMSAD ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör 2024’ün tüm kategorilerinde ödül kazanmış oldu.

        Buna göre ödül kazanılan alan ve projeler şöyle oluştu,

        • Çevre Alanı: Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile Birincilik Ödülü

        • Ekonomi Alanı: Clay4Climate Projesi ile İkincilik Ödülü

        • Sosyal Alan: Stem Atölyesi Projesi ile Üçüncülük Ödülü

        Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, konuya ilişkin olarak, "Ana iş kollarımızdaki faaliyetlerimizin yanında, içinde bulunduğumuz topluma, çevreye ve geleceğe katkı sunacak çalışmalar hayata geçirmeye önem veriyoruz. Farklı kategorilerde aldığımız bu ödüller, sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların anlamlı birer karşılığı oldu" diye konuştu.

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