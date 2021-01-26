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AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
AA

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı.

Güneyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak etkili olacağı kaydedilen açıklamada, kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıkların, 8 ila 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyacak hava nedeniyle yağışların il genelinde karla karışık yağmur; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacağı aktarıldı.

Açıklamada, AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.

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