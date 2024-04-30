Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bilinçaltınızda saklı kalanlar: Görselde gördüğünüz ilk şekil en derin korkunuzu açığa çıkarıyor!

        Görselde gördüğünüz ilk şekil bilinçaltınızda saklı kalmış en derin korkunuzu açığa çıkarıyor!

        Görsel algı testleri, insanların bilinçaltındaki korkuları ortaya çıkarmada etkili bir araç olabilir. İlk bakışta gördüğünüz şekil, belki de uzun süre boyunca zihninizde gizlenmiş olan korkunuzun bir yansıması olabilir. Peki, görselde ilk önce ne göreceğinizi merak ediyor musunuz? İşte, sizin için bilinçaltınızdaki korkuyu açığa çıkartan test!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İnsanlar genellikle belirsizlikten, tehlikeden ve kayıplardan korkar. Bu korkular zamanla bilinçaltlarına işler ve hiç beklenmedik anlarda tetiklenerek ortaya çıkabilir. Haberimizde sizin için neyden korktuğunuzu gösterebilecek görsel algı testi hazırladık. İşte, ilk baktığınızda gördüğünüz şeklin sizi nasıl etkilemiş olabileceğine dair detaylar...

        2

        Görsele kısa bir süre bakın ve resimde ilk önce neyin dikkatinizi çektiğini aklınızda tutun.

        3

        1. KELEBEK GÖRMEK

        Birinin size ihanet etmesinden korkuyor olabilirsiniz. Muhtemelen başkaları tarafından incindiğiniz ve reddedildiğiniz için daha güvensiz olma eğilimindesiniz. Bununla birlikte kelebekler aynı zamanda çocukluğunuzdaki travmatik bir olayı veya işyerinde reddedilmiş olmayı da sembolize edebilir.

        4

        2. ELMA GÖRMEK

        Görselde ilk olarak elma gören kişinin en büyük korkusu ölüm olabilir. Çoğu insan ölümden korktuğu için bu açıklama yeterli olmayabilir bu yüzden aslında derinlerde yatan korkunuz size çok yakın olan birisini kaybetmekten korkmak olabilir.

        5

        Başkalarını önemseyen, sevgi dolu bir insansınız ve bu korkunuzun travmatik bir deneyime dayanması muhtemeldir. Yani geçmişte birini kaybetmek bilinçaltınızda kalıcı bir yara bırakmış olabilir.

        6

        3. TIRTIL GÖRMEK

        İlk önce tırtıl gördüyseniz, hayalet görmek gibi bilinçaltınızda paranormal bir aktivite korkusu olabilir. Beyniniz; hayalet, cadı ya da başka herhangi bir doğaüstü varlık gibi kelimelerin bahsi geçtiğinde size korku hormonu salgılatabilir. Yani mantıklı zihniniz bunun doğru olamayacağını bilse bile, zihninizden hızla geçen geçici düşüncelerin sizi rahatsız ettiğini hissedebilirsiniz.

        7

        4. BIÇAK GÖRMEK

        Bıçaklar bir tehdidin sembolüdür. İlk dikkatiniz çeken bıçaksa, korkunuz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmayla bağlantılı olabilir. İnsanlar genel olarak hastalıklardan ve yaşlılıktan korkar ama bu korku, sizin bilinçaltınızda o kadar derinlere kök salmıştır ki, bunun düşüncesi bile sizi korkutabilir.

        8

        Bunu ilk görenlerin çoğu ya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ya da herhangi bir sebep ya da açıklama olmaksızın ani ölümden korkarlar.

        Not: Bu test hiçbir bilimsel araştırma verisine dayanmaz, tamamen genel yargılardan oluşur ve eğlence amaçlıdır.

        Kaynak: Bright Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru