Görselde gördüğünüz ilk şekil bilinçaltınızda saklı kalmış en derin korkunuzu açığa çıkarıyor!
Görsel algı testleri, insanların bilinçaltındaki korkuları ortaya çıkarmada etkili bir araç olabilir. İlk bakışta gördüğünüz şekil, belki de uzun süre boyunca zihninizde gizlenmiş olan korkunuzun bir yansıması olabilir. Peki, görselde ilk önce ne göreceğinizi merak ediyor musunuz? İşte, sizin için bilinçaltınızdaki korkuyu açığa çıkartan test!
İnsanlar genellikle belirsizlikten, tehlikeden ve kayıplardan korkar. Bu korkular zamanla bilinçaltlarına işler ve hiç beklenmedik anlarda tetiklenerek ortaya çıkabilir. Haberimizde sizin için neyden korktuğunuzu gösterebilecek görsel algı testi hazırladık. İşte, ilk baktığınızda gördüğünüz şeklin sizi nasıl etkilemiş olabileceğine dair detaylar...
Görsele kısa bir süre bakın ve resimde ilk önce neyin dikkatinizi çektiğini aklınızda tutun.
1. KELEBEK GÖRMEK
Birinin size ihanet etmesinden korkuyor olabilirsiniz. Muhtemelen başkaları tarafından incindiğiniz ve reddedildiğiniz için daha güvensiz olma eğilimindesiniz. Bununla birlikte kelebekler aynı zamanda çocukluğunuzdaki travmatik bir olayı veya işyerinde reddedilmiş olmayı da sembolize edebilir.
2. ELMA GÖRMEK
Görselde ilk olarak elma gören kişinin en büyük korkusu ölüm olabilir. Çoğu insan ölümden korktuğu için bu açıklama yeterli olmayabilir bu yüzden aslında derinlerde yatan korkunuz size çok yakın olan birisini kaybetmekten korkmak olabilir.
Başkalarını önemseyen, sevgi dolu bir insansınız ve bu korkunuzun travmatik bir deneyime dayanması muhtemeldir. Yani geçmişte birini kaybetmek bilinçaltınızda kalıcı bir yara bırakmış olabilir.
3. TIRTIL GÖRMEK
İlk önce tırtıl gördüyseniz, hayalet görmek gibi bilinçaltınızda paranormal bir aktivite korkusu olabilir. Beyniniz; hayalet, cadı ya da başka herhangi bir doğaüstü varlık gibi kelimelerin bahsi geçtiğinde size korku hormonu salgılatabilir. Yani mantıklı zihniniz bunun doğru olamayacağını bilse bile, zihninizden hızla geçen geçici düşüncelerin sizi rahatsız ettiğini hissedebilirsiniz.
4. BIÇAK GÖRMEK
Bıçaklar bir tehdidin sembolüdür. İlk dikkatiniz çeken bıçaksa, korkunuz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmayla bağlantılı olabilir. İnsanlar genel olarak hastalıklardan ve yaşlılıktan korkar ama bu korku, sizin bilinçaltınızda o kadar derinlere kök salmıştır ki, bunun düşüncesi bile sizi korkutabilir.
Bunu ilk görenlerin çoğu ya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ya da herhangi bir sebep ya da açıklama olmaksızın ani ölümden korkarlar.
Not: Bu test hiçbir bilimsel araştırma verisine dayanmaz, tamamen genel yargılardan oluşur ve eğlence amaçlıdır.
Kaynak: Bright Side