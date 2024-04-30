Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı

Olay dün sabah 05.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi.

YANLIŞLIKLA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, kadının arkadaşlarını da çağırdı. Yukarı çıkan korsan taksici ile iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Ardından apartmana gelen diğer kadının arkadaşları da tartışmaya dahil oldu. İki taraf arasında yaşanan bıçaklı kavgada, Uğur Ş, elindeki bıçağı yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.’ye sapladı. Bıçak darbesi alan Engin Ş. hayatını kaybetti, olayda Murat K. da yaralandı.

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