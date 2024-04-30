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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı

        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Esenyurt'ta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda eve çağırdığı eskort kadınla fiyat anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.'yi öldüren Uğur Ş.'nin olayının görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde yaşanan kavga saniye saniye apartmanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

        Giriş: 30.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:45
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        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
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        Olay dün sabah 05.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi.

        YANLIŞLIKLA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, kadının arkadaşlarını da çağırdı. Yukarı çıkan korsan taksici ile iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Ardından apartmana gelen diğer kadının arkadaşları da tartışmaya dahil oldu. İki taraf arasında yaşanan bıçaklı kavgada, Uğur Ş, elindeki bıçağı yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.’ye sapladı. Bıçak darbesi alan Engin Ş. hayatını kaybetti, olayda Murat K. da yaralandı.

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        Fotoğraf: İHA

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan soruşturma kapsamında olay anına ait görüntüler cinayeti çözdü. Kardeşini vurmadığını iddia eden Uğur Ş.’nin ortaya çıkan görüntülerde bıçaklı kavgada yanlışlıkla kardeşini vurduğu görülüyor.

        Rezidansa ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde üstü çıplak olan Uğur Ş. ile kardeşinin önce korsan taksici ile yaşadığı kavga görülüyor. Eskort kadınında yer aldığı görüntülerde yaşanan kavga saniye saniye kaydediliyor. Tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına konuldu.

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