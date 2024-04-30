34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbideki kırmızı kart pozisyonu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
İşte VAR Kayıtları:
Fenerbahçe - Beşiktaş
Dakika 23: Sahada inceleme
VAR: Volkan, sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart
Hakem: Tamam, tamam
VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun, bileğe bak.
Hakem: Tamam, net görüyorum.
Hakem: Bu benim için yeterli tamam
Hakem: 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam.