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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbideki kırmızı kart pozisyonu! - Futbol Haberleri

        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbideki kırmızı kart pozisyonu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 20:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:19
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        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        İşte VAR Kayıtları:

        Fenerbahçe - Beşiktaş

        Dakika 23: Sahada inceleme

        VAR: Volkan, sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart

        Hakem: Tamam, tamam

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        VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun, bileğe bak.

        Hakem: Tamam, net görüyorum.

        Hakem: Bu benim için yeterli tamam

        Hakem: 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam.

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