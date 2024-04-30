Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da kuaför salonuna pompalı saldırı: Kuaför ve müşteri yaşamını yitirdi!

        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü

        Kütahya'da 80 yaşındaki zanlı pompalı tüfekler berbere saldırdı, olayda iki kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da, kuaför salonuna yönelik pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna pompalı tüfekle gelen R.K (80), içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Fotoğraf: AA

        Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        KUAFÖR VE MÜŞTERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'in (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayı ardından evine giden zanlı R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        Kuafördeki cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak