Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 trilyon 210 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolara düştü.

HAFTALIK DEĞER KAYBI YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

TSİ 23.38 itibarıyla 59 bin 750 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 10'a yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 46 gündeki düşüş yüzde 18'i aştı.

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Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 23.38 itibarıyla Ethereum, 2 bin 954 dolar seviyesinde işlem gördü.