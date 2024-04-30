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        Haberler Ekonomi Para TCMB altın alımlarında küresel lider oldu - Para Haberleri

        TCMB altın alımlarında küresel lider

        Merkez Bankası (TCMB) 2024'ün ilk çeyreğinde 30.1 tonla dünyada en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu. Türkiye'deki yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları ise ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 artarak 44 tona çıktı. Yatırım amaçlı yapılan alımlarda da Türkiye dünyada 2. sırada yer aldı

        Giriş: 30.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:46
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        TCMB altın alımlarında küresel lider
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        Dünya Altın Konseyi (WGC) 2024 yılı 1. çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre 2024'ün ilk çeyreğinde küresel altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1.238 tona ulaştı.

        Yılın ilk 3 ayında dünya genelinde merkez bankaları 290 tonluk net altın alımı yaptı. Bu, kayıtlardaki en yüksek ilk çeyrek alımı oldu.

        İlk çeyrekte Merkez Bankası (TCMB) 30.1 ton ile dünyada en fazla net altın alımı yapan merkez bankası oldu. Böylece TCMB'nin toplam altın rezervleri 570 tona ulaştı. Net alımlarda TCMB'yi 27 tonluk alımla Çin Merkez Bankası takip etti. Hindistan Merkez Bankası ise 19 ton ile alımlarda 3. sırada yer aldı.

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        TAKI/MÜCEVHER ALIMLARI 9 YILIN ZİRVESİNDE

        TCMB altın alımlarında küresel lider olurken vatandaşların da alımları son hızla devam etti. İlk çeyrekte altın takı/mücevher alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 11 tona ulaştı. Bu, 2015'ten bu yana en yüksek ilk çeyrek talebi olarak kayıtlara geçti. Böylece 8 çeyrek üst üste altın takı satışlarında yıllık büyüme kaydedildi.

        91 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

        2024'ün ilk 3 ayında Türkiye'deki yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 artarak 44 tona çıktı. Bu alımların toplam değeri 91 milyar TL oldu. WGC raporunda yüksek enflasyon, politik gerilimler, küresel jeopolitik oynaklıklar ve negatif reel faizin altın alımlarını artırdığı belirtildi.

        Türkiye ilk çeyrekte Çin'in ardından dünyada yatırım amaçlı altın külçe ve para alımlarının en yüksek olduğu ikinci ülke olarak konumlandı. Aynı dönemde Çin'de 113.5 tonluk alım yapıldı.

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