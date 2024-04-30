Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı

Sağlık yetkilileri, New Mexico'da ruhsatsız bir spa merkezinde "vampir yüz bakımı" yaptırdıktan sonra HIV teşhisi konulan üç kadının, kullanılan iğneler yoluyla virüse yakalanan ilk belgelenmiş vakalar olduğuna inanıldığını söyledi.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen hafta yayınladığı Morbidite ve Mortalite Raporunda, 2018-2023 yılları arasında klinikte yapılan bir araştırmanın, tek kullanımlık ekipmanların yeniden kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, steril olmayan enjeksiyon yoluyla kontamine kandan HIV bulaşması bilinen bir risk olmasına rağmen, raporda bunun kozmetik hizmetlerdeki ilgili olası enfeksiyonların ilk belgesi olduğu belirtildi.

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Kırışıklıkları gidermek için botoks ve dudakları dolgunlaştırmak için dolgu maddeleri gibi birçok popüler kozmetik tedavi iğnelerle yapılıyor. “Vampir yüz bakımı” ya da trombosit açısından zengin plazma mikroiğneleme prosedürü, müşterinin kendi kanının alınmasını, bileşenlerinin ayrılmasını ve ardından cildi gençleştirmek için yüze plazma enjekte etmek üzere küçük iğneler kullanılmasını içeriyor.

HİÇBİR RİSK FAKTÖRÜ OLMAMASINA RAĞMEN HIV TESTİ POZİTİF ÇIKTI

New Mexico Sağlık Bakanlığı 2018 yazında, 40 yaşlarında bir kadının bilinen hiçbir risk faktörü olmamasına rağmen HIV testinin pozitif çıktığının bildirilmesi üzerine spa'yı araştırmaya başladı. Kadın, o ilkbaharda klinikte yapılan işlem sırasında iğnelere maruz kaldığını bildirdi.