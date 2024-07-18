Olay 16 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu$nun haberine göre 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI Çıkan kavgada tedavileri tamamlanan her iki guruptan 18 kişi Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin A., Barış A., Serkan A., Mustafa A., Kemal A., Fesih D:, Muhammet A., İbrahim A., Murat A., Selahattin A., Nimet A., Savaş A. ve Feti A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı Haberi Görüntüle REKLAM

NE OLMUŞTU? Elde edilen bilgilere göre, akraba olan iki grup arasında husumet 6 ay önce başladı. İddiaya göre, S.A adlı kişi akrabası olan S.A'nın eşine telefonla mesaj atarak tacizde bulundu. Genç kadının durumu eşine bildirmesinin ardından S.A hakkında şikayetçi olundu. Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturma mahkemeyle devam etti.