DHA

Kaza, saat 21.10 sıralarında Yuva köyü çıkışında meydana geldi. Alper Onur yönetimindeki 68 AAB 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolle devrilerek takla attı. Hurdaya dönen otomobilde, yaralılar camdan dışarı fırladı.

Kazada Hasan Dağı'ndan piknikten dönen sürücü Alper Onur, arkadaşları Miray Koç ve Ali Oruç yaralandı. DHA'nın haberine göre; yaralılardan Miray Koç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Alper Onur ve Ali Oruç'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.