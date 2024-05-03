Yağ fabrikasında korkutan yangın!
Aksaray'da, sabah saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı
Aksaray'daki organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI
DHA'da yer alan habere göre alevler hızla tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Ahmet Şahin'e ait olan atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasındaki yangının ilk belirlemelere göre sistem gazı bacasından çıktığını belirtildi. Yangının ise işçilerin, iş yerine yeni geldiği saatlerde başladığı, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.
"ALEVLER BİR ANDA İNSAN BOYUNA ULAŞTI"
Fabrika çalışanlarından Gülşen Baykal, "Saat 07.30 sıralarında fabrikaya geldik. Servisten fabrikaya girenken alevlerle karşılaştık. Alevler bir anda insan boyunu aştı. Bir anda fabrikayı sardı. Bizde güvenlik amacıyla fabrika dışında bekliyoruz. Jandarma güvenlik önlemi aldı. Söndürme çalışması sürüyor" dedi.