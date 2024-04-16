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        Bayram ziyaretine giden ailenin altın takılarını çalan 4 şüpheli tutuklandı

        AKSARAY'da bayram ziyaretine giden ailenin evindeki 700 bin TL değerindeki altın takıları ile 150 bin TL değerinde elektronik eşyasını çalan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:10
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        Bayram ziyaretine giden ailenin altın takılarını çalan 4 şüpheli tutuklandı
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        AKSARAY’da bayram ziyaretine giden ailenin evindeki 700 bin TL değerindeki altın takıları ile 150 bin TL değerinde elektronik eşyasını çalan 4 kişi yakalandı. Çaldıkları takı ve eşyaları satıp parasını harcadıklarını belirten 4 şüpheli, tutuklandı.

        Aratol Mahallesi’nde 3 katlı evin 1'inci katında oturan Mehmet Özay (36), Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete gitti. Bu sırada balkon kapısını zorla açıp içeri giren 4 kişi, evdeki 700 bin TL değerindeki altın takı ile 150 bin değerindeki elektronik eşyaları alıp kaçtı.

        Eve dönen Özay ailesi, soyulduklarını anlayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, şüphelilerin Mustafa Çağlayan (44), akrabası Canan Çağlayan (42), Osman Balkış (36) ve Muammer Sert (25) olduğunu belirledi. 4 kişi, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Çaldıkları takı ve eşyaları satıp parasını harcadıklarını belirten 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        'BAYRAMIMIZ ZEHİR OLDU'

        Bayram ziyaretine gittiklerine evlerine hırsızın girdiğini belirten Mehmet Özay,” Bayramın birinci günü saat 12.00 gibi, eşimle birlikte, akrabaları ziyaret için evden çıktık. Saat 20.30 gibi eve döndüğümüzde, her yer dağınıktı. Balkon kapısı zorla açıp içeri giren hırsızlar, 700 bin TL değerindeki, 9 adet burma bilezik, 16 tane çeyrek altın ile 150 bin TL değerindeki, televizyon, tablet gibi elektronik eşyaları çalışmış. Bayramımız zehir oldu. Hırsızlar, en ağır şekilde cezalandırılsın. Bugün benim canım yandı, yarın başkalarının canı yanmasın' 'diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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