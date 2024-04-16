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        Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli yakalandı

        AKSARAY'da dün trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Onur Öney (24) ve arkadaşı Can Yalgın'ı (28) bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:30
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        Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli yakalandı
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        AKSARAY'da dün trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Onur Öney (24) ve arkadaşı Can Yalgın’ı (28) bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi girişinde meydana geldi. Otomobildeki Onur Öney ve Can Yalgın ile yaya olarak karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu 4 kişi arasında yol verme yüzündün tartışma çıktı. Öney ile Yalgın, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Onur Öney sağ omuz, sırtı ve sağ bacağından, arkadaşı Can Yalgın ise kalçası ile sağ bacağından bıçaklandı. İki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliler M.Ö. (15), A.A. (16), A.S. (17) ve K.S.’nin (21) Çerdiğin Mahallesi’nde saklandıkları evi tespit edip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Onur Öney ile Can Yalgın ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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