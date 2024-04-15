Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
Salon:Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)
Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)
Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19
Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)
AKSARAY
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