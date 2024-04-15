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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:59
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
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        Salon:Aksaray

        Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

        Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

        Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

        Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

        Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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