Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki köy okullarına kütüphane kuruyor

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, depremden etkilenen Hatay'ın 2 köy okuluna kütüphane kurmak için kampanya başlattı. Prof. Dr. Yılmaz, "Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yayladağı'ndaki 2 sınırdaki köyün ortaokulu belirlendi. Bu yıl yaklaşık 5 bin kitap hedefimiz var. Şu anda 3 bin 500 kitaba ulaştık. 5 bin kitaba ulaşınca öğrencilerimizle birlikte Hatay'a gidip teslim edeceğiz" dedi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla birlikte 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmayı hedeflediklerini anlattı. Aksaray Eğitim Fakültesi'nin topluma hizmet uygulamaları kapsamında, depremle birlikte akışı değiştirdiklerini ifade eden ve köy okullarının dezavantajlı olduğunu da belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Kitaba erişmek, almak ve okumak noktasında dezavantajlı durumdalar. Bizim amacımız, onların ayaklarına kitapları götürerek, okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Köy okullarında bu fırsatın sağlanmasını istiyorum. Okula gittiğimiz zaman köy okulundaki öğrencilerimiz bizi sevgiyle karşılıyor. Kitapları taşıyorlar. Raflara dizilmesi sırasında Aksaray'dan giden öğrencileri ilgiyle izliyorlar. Oradaki öğretmenimizin bu hususta bir misyon yüklenerek, özellikle Türkçe dersinde bir okuma saati oluşturulması ve bunun takibiyle, kütüphanedeki kitapların çocuklarımızın geleceğe dönük bilgisini, görgüsünü ve 'Dünyada neler oluyor'u değerlendirmesini, olay ve olgulara bakış açısını büyük oranda değiştireceği kanaatindeyim. Biz, öğretmen yetiştiren bir kurumuz. Eğitim fakültesinin tanımlanmış bu dersiyle öğrencilerimize etrafındaki olaylara duyarlı, farkındalık duygusu geliştirilmesini sağlıyorum. Öğrencilerimiz böylece sahada güzel çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, bu yıl 40 öğrenciyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "20 öğrencimiz kampüs içindeki tüm fakülteleri ve bölümleri taradı. 20 öğrencim ise şehirde sokak sokak esnafımızı gezdi. Benim en çok sevindiğim olay ise Aksaray'da toplumsal projelere karşı müthiş bir destek var. Benim için çok büyük bir öneme sahip. Konunun deprem bölgesi ve oradakilerin de çocuklarımız olması bu çalışmayı daha da anlamlı duruma getiriyor. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yayladağı'ndaki 2 tane sınırdaki köyün ortaokulu belirlendi. Bu yıl yaklaşık 5 bin kitap hedefimiz var. Şu anda 3 bin 500 kitaba ulaştık. 5 bin kitaba ulaşınca öğrencilerimizle birlikte Hatay'a gidip teslim edeceğiz."