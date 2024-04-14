Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki köy okullarına kütüphane kuruyor

        AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki köy okullarına kütüphane kuruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, depremden etkilenen Hatay'ın 2 köy okuluna kütüphane kurmak için kampanya başlattı. Prof. Dr. Yılmaz, "Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yayladağı'ndaki 2 sınırdaki köyün ortaokulu belirlendi. Bu yıl yaklaşık 5 bin kitap hedefimiz var. Şu anda 3 bin 500 kitaba ulaştık. 5 bin kitaba ulaşınca öğrencilerimizle birlikte Hatay'a gidip teslim edeceğiz" dedi.

        Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla birlikte 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmayı hedeflediklerini anlattı. Aksaray Eğitim Fakültesi'nin topluma hizmet uygulamaları kapsamında, depremle birlikte akışı değiştirdiklerini ifade eden ve köy okullarının dezavantajlı olduğunu da belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Kitaba erişmek, almak ve okumak noktasında dezavantajlı durumdalar. Bizim amacımız, onların ayaklarına kitapları götürerek, okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Köy okullarında bu fırsatın sağlanmasını istiyorum. Okula gittiğimiz zaman köy okulundaki öğrencilerimiz bizi sevgiyle karşılıyor. Kitapları taşıyorlar. Raflara dizilmesi sırasında Aksaray'dan giden öğrencileri ilgiyle izliyorlar. Oradaki öğretmenimizin bu hususta bir misyon yüklenerek, özellikle Türkçe dersinde bir okuma saati oluşturulması ve bunun takibiyle, kütüphanedeki kitapların çocuklarımızın geleceğe dönük bilgisini, görgüsünü ve 'Dünyada neler oluyor'u değerlendirmesini, olay ve olgulara bakış açısını büyük oranda değiştireceği kanaatindeyim. Biz, öğretmen yetiştiren bir kurumuz. Eğitim fakültesinin tanımlanmış bu dersiyle öğrencilerimize etrafındaki olaylara duyarlı, farkındalık duygusu geliştirilmesini sağlıyorum. Öğrencilerimiz böylece sahada güzel çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

        Prof. Dr. Yılmaz, bu yıl 40 öğrenciyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

        "20 öğrencimiz kampüs içindeki tüm fakülteleri ve bölümleri taradı. 20 öğrencim ise şehirde sokak sokak esnafımızı gezdi. Benim en çok sevindiğim olay ise Aksaray'da toplumsal projelere karşı müthiş bir destek var. Benim için çok büyük bir öneme sahip. Konunun deprem bölgesi ve oradakilerin de çocuklarımız olması bu çalışmayı daha da anlamlı duruma getiriyor. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yayladağı'ndaki 2 tane sınırdaki köyün ortaokulu belirlendi. Bu yıl yaklaşık 5 bin kitap hedefimiz var. Şu anda 3 bin 500 kitaba ulaştık. 5 bin kitaba ulaşınca öğrencilerimizle birlikte Hatay'a gidip teslim edeceğiz."

        'PROJEDE OLMAK GURUR VERİCİ'

        Öğrencilerden Fatma Dokumacı da "Fen Bilgisi 2'nci sınıf öğrencileri olarak arkadaşlarımızla birlikte üniversitedeki fakültelerde birimleri tek tek dolaştık. Bunun yanında şehir merkezinde dolaşarak 3 bin 500 kitap topladık. Hala daha toplamaya devam ediyoruz. Projemiz nisan sonuna kadar devam edecek. Amacımız Hatay'daki 2 köy ortaokulunda okuyan çocuklara bu kitapları ulaştırabilmek. Çünkü kitaplar, çok farklı dünyalar. Ufuk açıyorlar. Böyle bir proje bizim de okulumuza yapılsa bundan istifade etmek isterdim. Çok güzel olurdu. Süleyman hocamızın bu projeyi bizimle yapması ayrıca onur ve gurur verici bir durum. Projede olduğum için çok mutluluk duyuyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu

        Benzer Haberler

        Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 2-3
        Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 2-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor
        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor
        Kazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldü
        Kazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldü
        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu
        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu
        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü