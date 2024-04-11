Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) matematik bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Zan, Kur'an eğitimi gören öğrencilere gönüllü matematik dersi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) matematik bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Zan, Kur'an eğitimi gören öğrencilere gönüllü matematik dersi veriyor.

        Kayseri'de yaşayan ve üniversite eğitimi için Aksaray'a gelen Zan, Rıza Hasan Cami İmam Hatibi Ramazan İnel'in oğluna özel ders vermeye başladı.

        İnel'den gelen Kur'an kursundaki öğrencilere gönüllü matematik dersi verme teklifini kabul eden Zan, yaklaşık iki aydır çocukların hem ağabeyi hem de gönüllü öğretmeni oldu.

        - "Camide matematik dersi anlatacağımı hayal bile edemezdim"

        Zan, AA muhabirine, çocukların eğitim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

        Çocukların Kur'an eğitiminin yanında matematik dersini de pekiştirdiğini belirten Zan, şöyle konuştu:

        "İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 25 çocuğa matematik dersi veriyorum. LGS'ye hazırlanan bir iki öğrencim var, onlarla da ayrıca ilgileniyorum. Derslerimi anlatmaya en temelden başladım. Çarpma ve bölme konularında çoğunun eksiği vardı, ilk olarak onları hallettik. Hafta sonları günde iki saat olarak derslerimizi planladık. İlk ders konu anlatımı yapıyorum. İkinci derste pratik yapabilmek için örneklerle soru çözüyoruz. Şu anda asal sayılar konusunu işliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Camide matematik dersi anlatacağımı hayal bile edemezdim."

        Zan, çok keyif aldığını ve yaz tatiline kadar derslere devam edeceklerini belirterek, "Çocuklar mutlu oluyor, derslerin sürekli olmasını istiyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Camilerimizde hem eğitim hem de öğretim var"

        İl Müftüsü Veysel Işıldar, Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği eğitim programlarıyla herkese dokunmak istediklerini dile getirdi.

        Kentte yaz Kur'an kursları için yaklaşık 30 bin öğrencinin camilere koştuğunu aktaran Işıldar, şöyle devam etti:

        "Camilerimizde hem eğitim hem de öğretim var. 'Kur'an Öğreniyorum Camilerde Buluşuyorum' projesi ile yaz Kur'an kurslarının devamı niteliğinde hafta sonları camilerimizde eğitimlerimiz devam ediyor. Cami imamının duyarlılığı sayesinde yavrularımız matematik dersi alıyor. Çocuklarımızın eğitim sürecine katkı sağlıyoruz. Bu bizim çok arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz bir çalışma. Biz buradaki eğitim durumunu tüm camilerimize de yaymak istiyoruz."

        3. sınıf öğrencisi Kerem İnel de Kur'an kursunda sureleri ve namaz kılmayı öğrendiğini söyledi.

        Matematik dersinde toplama, çıkarma ve bölme konularını bitirdiklerini anlatan İnel, "Hem okulda hem de camide matematik dersi görüyorum. Böylelikle daha çabuk öğreniyorum. Camide sadece ders işlemiyoruz birçok oyun oynuyoruz. Günlerimiz keyifli geçiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!

        Benzer Haberler

        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü
        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü
        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı
        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı
        Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1
        Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, mazbatasını aldı
        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, mazbatasını aldı