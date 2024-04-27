Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali düzenlendi

Ulu Cami'de minbere çıkıp hutbe okuyan öğrencilerden, Antalya Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Böcü birinci, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Sarıtaş ikinci, Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Yücel ise üçüncü oldu.

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