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        Aksaray'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Aksaray'da, bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:16
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        Aksaray'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Aksaray'da, bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen araç, Aksaray-Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yürüyen Neşet T'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Neşet T, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kayseri'de yaşayan Neşet T'nin, 7 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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