Buket Gülübay Kuzeyboru'da

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Macaristan’ın Vasas Obuda takımından forma giyen Buket Gülübay 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Vasas Obuda takımından pasör Buket Gülübay'ı kadrosuna kattı. Kulüp kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Buket; 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 Sultanlar Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 Challange Cup şampiyonası kazandı. İlk uluslararası deneyimini Vasas Obuda ile yaşadı. 1999 doğumlu ve 184 cm boyundaki başarılı oyuncu bu sezon Macaristan’da şampiyonluğa ulaştı. A Milli Takım formasını da giyen başarılı oyuncu Buket Gülübay, İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer almıştı. Buket Gülübay yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.