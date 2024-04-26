Bulgaristan Milli Takım oyuncusu Nasya Dimitrova, Kuzeyboru'da

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarının sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Romanya’nın Rapid București takımında forma giyen orta oyuncu pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu Nasya Dimitrova’yı transfer etti. Dimitrova, kulüp kariyerindeki başarıların yanı sıra Bulgaristan Milli Takımı ile FIVB Challenger Cup’da şampiyonluk yaşadı.

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