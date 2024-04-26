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        Vali Kumbuzoğlu, İŞKUR eğitim sertifika törenine katıldı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İŞKUR iş birliğince düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika töreni ve kariyer yolculuğu seminerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:37
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        Vali Kumbuzoğlu, İŞKUR eğitim sertifika törenine katıldı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İŞKUR iş birliğince düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika töreni ve kariyer yolculuğu seminerine katıldı.

        Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, fakültenin 6 branşında 94 öğrenciye eğitimlerin verildiğini, bu öğrencilerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

        Öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulunan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler hayat hikayelerini iyi bilmesi gerekiyor. Kökümüzden korkmamamız lazım. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? İyi bilmek gerekiyor. Doğal olmamız lazım. Özümüzden kopmamamız lazım. Kendinizi hiçbir zaman değiştirmeye çalışmayın. Özünüz neyse aynen öyle devam edin. Çünkü bizim insanımız bizim Anadolu insanımız. Bunu istiyor. Hangi meslek olursa olsun kesinlikle özünüzden korkmayın. Toplumla insanların bağları güçlü olduğu müddetçe hedeflerine daha kolay ulaşır. "

        Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin öğrencilere sertifikalarını vermesiyle program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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