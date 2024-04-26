Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş (2)
ADLİKONTROLLE SERBESTAksaray'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç'u (34) bıçakla yaralayan Abdurrahman Ç.
ADLİKONTROLLE SERBEST
Aksaray'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç’u (34) bıçakla yaralayan Abdurrahman Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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