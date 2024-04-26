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        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTAksaray'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç'u (34) bıçakla yaralayan Abdurrahman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:44
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        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Aksaray'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç’u (34) bıçakla yaralayan Abdurrahman Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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