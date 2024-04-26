Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da açılış törenine katıldı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da Citroen bayisinin açılış programına katıldı.

Çiçek, Aksaray-Ankara kara yolunda hizmete giren bayinin açılışında, Aksaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İşletmeyi açan aileyi tebrik eden Çiçek, "İnsanların hayırlısı, insanlara hayrı olandır. Bugün ülkemize yapılabilecek en hayırlı hizmet, insanlara yeni ekmek kapısı açmaktır. Bu tesiste en az 80 kişi çalışacak. 80 ailenin buradan rızıklanacağı anlamına geliyor. Bundan daha güzel bir iş olabilir mi? Allah tüm iş insanlarından razı olsun. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.