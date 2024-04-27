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        Aksaray'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

        Aksaray'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:18
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        Aksaray'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi
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        Aksaray'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin hayatın içinde aktif şekilde yer almalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Gençlere yönelik her türlü aktiviteleri desteklediklerini belirten Kumbuzoğlu, "Biz gençlerimizi sürekli sosyal medya mecrasında değil, hayatın gerçeklerinin yaşandığı sosyal meydanlara çekmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Zamanın çoğunluğunu internete ayırmanın ne kadar zararlı olduğuna dikkati çekiyoruz. Gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyoruz. Gençlere yönelik aktivitelerimizi artarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, sportif, sosyal ve kültürel gösterilerin sunulduğu stantları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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