Kazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldü

AKSARAY'da, kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracı bariyerlere çarpıp takla atan sürücü Yusuf Acur (63) ile eşi Yıldız Acur (61) yaralandı. Yıldız Acur, sedyeyle götürülürken, "Bende bir şey yok kocama bakın" diyerek ağlarken; Yusuf Acur ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ankara Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'e bayram tatiline giderken kullandığı 34 ZR 6389 plakalı hafif ticari araç, sürücü Yusuf Acur'un kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, sürücü ve eşi Yıldız Acur yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız Acur, sedyeyle hastaneye götürülürken, "Bende bir şey yok, kocama bakın" deyip gözyaşlarına boğuldu. Yusuf Acur ise hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.