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        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaraylı 25 yaşındaki doğuştan cam kemik hastası Adem Atak, yerel seçimde muhtar seçilerek bir hayalini daha gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:16
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        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaraylı 25 yaşındaki doğuştan cam kemik hastası Adem Atak, yerel seçimde muhtar seçilerek bir hayalini daha gerçekleştirdi.

        Doğar doğmaz başlayan azim dolu yaşam mücadelesiyle çevresine örnek gösterilen Atak, evde eğitim hizmeti sayesinde liseden mezun oldu.

        Üniversite sınavına hazırlanan ve aynı zamanda Aksaray Belediyesi Halk Ekmek Büfesi işleten Atak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çiftlik Mahallesi Muhtarı olarak seçildi.

        - "Hayatım dikkat üzerine kurulu"

        Hayallerini gerçekleştirmek için yürüdüğü yoldan hiç vazgeçmeyen Atak, AA muhabirine, 3 aylıkken rahatsızlığının öğrenildiğini söyledi.

        Bebekliğinin ve çocukluğunun hep ağlamakla geçtiğini, çok zorlu günler yaşadığını aktaran Atak, "Büyüdükçe hastalığımla yaşamayı öğrendim ve daha dikkatli davranmaya başladım. Hayatım dikkat üzerine kurulu. Ailemin koruyup kollamasına rağmen defalarca vücudumun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu." diye konuştu.

        - "Engelliyim bu iş beni aşar, gibi kelimeler hiç kullanmam"

        Atak, halkla ilişkiler bölümünde üniversite eğitimi almak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için bu bölümü okumak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşıyorum. Muhtarlık büyük hayalimdi. Zaten halkın içinde biriyim. Muhtar adaylığı sürecinde vatandaşların gönlüne de girmeyi başardım. Kapı kapı dolaşarak yapacağım hizmetlerimi anlattım. Mahallelimiz de sağ olsun bizlere güvendi. Bu hayalim için de çok emek ve çaba sarf ettim. Bir işe başladığımda 'yapamam' şüphesi hissetmiyorum. 'Engelliyim bu iş beni aşar' gibi kelimeler hiç kullanmam. Engel insanların düşüncelerinde. Tüm insanlar birer engelli adayı. O yüzden engelli kardeşlerimiz kendi çapında bir işle uğraşsın."

        Hayallerin peşinden koşulmaya başlandığı anda başarı geldiğini anlatan Atak, "Bu yaşıma kadar çok zorluklar yaşadım. Kemiklerim kırıldı, canım acıdı ve çok zor anlarım oldu. Her şeye rağmen eğitim hayatımı aksatmadım, iş hayatım yolunda. Umut dolu yaşamımla hayalim olan muhtarlığı da kazandım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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